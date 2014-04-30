伊朗取消与中石油25亿美元协议

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，伊朗政府宣布，由于中国石油天然气集团（即中石油）未能履行其相关合同义务，伊朗将取消与中石油签订的25亿美元油田开发协议。

根据伊中协议，在油田开发首阶段，中石油将在伊朗与伊拉克边界的南阿扎德干油田开采185口油井。 但伊朗石油部在官方网站表示，根据2009年双方签订的合同，中石油仅开采了七口油井。 伊朗国家石油公司经理罗克尼丁•贾瓦迪说："中国的中石油公司未能履行合同，因此将发出合同终止书"。 当西方国家对伊朗发展引起争议的核计划实施制裁之际，中国企业成为伊朗油田开发和开采等领域的一大参与者。 根据南阿扎德干油田开采协议，中石油的产能目标是达到每天出产60万桶原油。 法新社引述贾瓦迪说，伊朗在二月中旬曾向中石油发出为期90天的最后通牒，但这家中国公司没有采取任何行动，从而导致合同被取消。 根据2009年一月签订的另一项协议，伊朗国家石油公司和中石油正在开发北阿扎德干油田，预计产能为每日出产7.5万桶原油。 阿扎德干油田是世界上最大的油田之一，原油储藏量达420亿桶。 目前，另一家中国公司--中国石化集团，正在开采临近阿扎德干油田的雅达瓦兰油田。