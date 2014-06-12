巴西世界杯即将拉开大幕 开幕式仅安排25分钟

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，2014年世界杯赛将于巴西当地时间6月12日开幕，64场鏖战，一个冠军，在未来的一个月时间里，整个世界的目光都将聚集在这个世界第五人口大国，球迷们也将迎来一场盛大狂欢。

开幕式被安排在巴西队对阵克罗地亚队的揭幕战开始之前两小时进行，届时圣保罗伊塔盖拉球场将有6万名观众见证这一历史时刻。考虑到巴西当地的中午气候，开幕式的时间仅安排了25分钟，届时将有600名演员完成文艺表演，演出内容主要是对巴西各方面的展示和介绍，同时也将利用ＬＥＤ灯等设备来更好地表达主题。 这是巴西历史上第二次举办世界杯，世界杯上一次在这片土地上落脚还是在64年以前，这也是自1978年以来世界杯再度来到南美洲。值得一提的是，本届世界杯将在历史上首次采用门线技术。 巴西世界杯是第20届世界杯。曾经5次拿到世界杯冠军的巴西队是世界杯历史上夺冠次数最多的球队，本次又拥有东道主的身份，是夺冠的最大热门，除巴西队之外，阿根廷队、卫冕冠军西班牙队、德国队也被认为是冠军的有力竞争者。 巴西世界杯的决赛将于7月13日举行。