美民调:克林顿为25年来最受人敬佩美总统 奥巴马第二

哈通社阿斯塔纳6月18日电，据英国《每日邮报》报道，美国《华尔街日报》、NBC新闻网以及宾夕法尼亚大学安那博格公共政策中心联合民调显示，比尔•克林顿（Bill Clinton）获评25年来最受人敬佩美国总统，现任总统奥巴马（Barack Obama）和小布什（George W. Bush）分居第二和第三。

民调显示，42%受访者认为克林顿是最令人敬佩美国总统，支持奥巴马和小布什的人分别为18%和17%，支持老布什（George H.W. Bush）的人占16%。 《华尔街日报》表示，此次调查于6月2日到8日进行，共有1238名成年人做出有效回应，误差率在2.8%左右。该报称民调结果反映出克林顿2000年卸任后的所作所为令其形象更加完美，他依然是美国当前最受欢迎的政治家。

此次民调将有助于希拉里•克林顿（Hillary Clinton）2016年竞选总统，因为克林顿夫妇依然是美国最受欢迎的政治家庭。5月份民调显示，55%受访者表示2016年将为希拉里投票。希拉里当前的支持率甚至比奥巴马更高。

《华盛顿邮报》评论称，克林顿成为潜在第一丈夫的身份有助于希拉里竞选。当前对克林顿的积极评价是其20世纪90年代担任美国总统以来最高的。