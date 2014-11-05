俄媒：为何卢布贬值超过25%？

哈通社阿斯塔纳11月5日电，据《透视俄罗斯》网站4日报道，今年年初以来卢布对美元和欧元汇率下滑已超过25个百分点，分析人士认为主要原因在于油价持续下跌。卢布汇率下降对俄罗斯政府其实也有利，因为这样会使可能出现的预算赤字减小。

今年年初以来卢布对美元和欧元汇率下滑已超过25个百分点。市场人士认为货币贬值的主要原因在于油价持续下跌。Finam投资控股公司分析师安东•索罗科（Anton Soroko）认为："目前造成卢布疲软的只要因素包括石油和其他原料资本价格下跌"。他说，今年夏季中期还曾处于每桶115美元区间的国际原油与布伦特原油价格已跌破每桶87美元。

卢布汇率下跌

索罗科指出，卢布汇率下跌发生在美元汇率大幅上涨的背景之下，美元不仅对卢布升值，对日元、瑞士法郎、欧元和其他货币都有所升值。俄罗斯国民经济与公共管理学院应用经济研究所结构研究中心研究员米哈伊尔•赫罗莫夫（Mikhail Khromov）认为："美元汇率上涨首先反映的是市场上的货币因需求上升而出现短缺，石油价格下跌就是一个关键指标，但由于投资者担心俄罗斯出口收入下降，目前尚处于预期水平。"他指出，影响卢布汇率的另一个因素是俄罗斯在制裁与地缘政治不稳定情况下缺乏外资流入。此外，UFS IC 投资公司首席分析师阿列克谢•科兹洛夫（Alexey Kozlov）指出，欧洲央行10月份月度报告已经公布。根据这份报告，欧洲经济增长的动力正在减弱，通胀已下降到临界水平并导致欧洲货币联盟面临衰退的威胁。科兹洛夫说："在风险大幅增加以及美元升值和油价下跌的情况下卢布和俄罗斯股市都在经受巨大的压力。"

为应对卢布贬值俄罗斯央行10月初入市干预，斥资已超过50亿美元。调控机构通过抛售美元来支撑卢布汇率以减少外汇需求。安东•索罗科提供的数据显示，今年10月干预市场所投入的资金与去年12月相当，但是三月份卢布汇率在克里米亚并入俄罗斯之后下跌时指标的三分之一，特别是仅10月17日一日内央行就抛售了17.68亿美元。索罗科指出："俄罗斯调控机构（俄央行）目前仅通过这一方式来缓解市场波动，并未试图止住卢布贬值的趋势。"

对预算的影响

最初俄央行曾计划使卢布转为自由浮动汇率，但在汇率下跌的情况下不得不入市干预，尽管干预的程度比以前要低。卢布汇率下跌其实对俄罗斯政府也有利，因为这样会使可能出现的预算赤字减小。据安东•索罗科介绍，卢布贬值会对预算产生积极影响，因为这样可以弥补石油和天然气销售收入的下降：油气资源主要以美元和欧元计价销售，俄罗斯政府预算则是以卢布计价的。此外，卢布疲软可以为俄罗斯制造商创造更有利的条件，进口成本上升就可以使俄罗斯企业顺利与外国制造商竞争。赫罗莫夫指出："油价从全年计算仍然高于每桶96美元（俄罗斯政府预算系按此价格确定），因为8月份油价还维持在106美元的水平，即使到年底之前降至85美元，全年平均价格仍能维持在100美元的水平，因此预算无须承担风险。"

科兹洛夫指出，只有增加对俄罗斯经济投资的吸引力并遏制资本外流才能稳定卢布汇率。他说："目前俄罗斯经济在很大程度上取决于石油价格、经济增速和通货膨胀。使这些因素都达到正常水平就能使卢布汇率稳定下来。"但已开始逐步回升的油价或将令卢布升值。据彭博社报道，关于伊朗正在努力采取措施防止油价下跌的消息已导致油价开始上行。此外，沙特阿拉伯和科威特已决定削减位于两国之间中立地带的Khafji油田的产量。这样，12月份布伦特原油期货价格已上涨至每桶90.21美元。