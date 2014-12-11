柏林墙倒塌25周年后的柏林掠影（组图）

哈通社阿斯塔纳-柏林12月11日电，上个世纪新的历史纪元是从这里开始的，给欧洲人民带来巨大痛苦的世界大战是在这里开始、在这里结束的，今天的柏林，是全球最宽容的城市之一，它的民主化程度，美国都望尘莫及。

我们将为广大读者献上本社记者达米尔∙拜曼诺夫从德国柏林发回的专题图片报道，为您展现柏林墙倒塌25周年后的今日柏林。

德国国会大厦：每天接待8000多名游客。 德国总理办公大楼

施普雷河沿岸的风景 勃兰登堡门：具有220年历史的著名建筑，此前被称为"世界之门"。

安妮∙弗兰克，二战犹太人大屠杀受害者之一，享年15岁，著名的《安妮日记》作者，她的蜡像收藏与杜莎夫人博物馆。

我身后是曾将柏林城分成东西两半的柏林墙唯一的通客口岸，通过该口岸可进入柏林的东半部。

柏林墙一角

柏林墙纪念品

犹太人大屠杀纪念碑群，共有2711个长短不一的灰色石碑组成。

灯光节中的柏林大教堂

盖世太保大楼

柏林电影节举办地-柏林电影宫

自然历史博物馆，这里有近3000万件展品 柏林动物园，德国首家动物园，也是全球第九大动物园，成立于1844年8月1日。

火烈鸟，介绍中写着栖息地为哈萨克斯坦中部地区。

柏林大街。

俯瞰柏林。（编译：阜博/审校：林海）