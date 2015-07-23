研究显示东西两德统一25年 但民众之间仍存在巨大差异

哈通社阿斯塔纳7月23日电 据路透社消息，周三公布的一项研究显示，从收入、宗教信仰以及所开车辆看，东西两德民众在统一近25年后仍存在巨大的差异。他们甚至相互不喜欢，有三分之一的东德人认为西德人太傲慢。

该研究的作者、柏林人口和发展研究所（Berlin Institute forPopulation and Development）称，德国还需一代人的时间来一起成长。 "研究结果让我们吃惊，"柏林人口和发展研究所主任Reiner Klingholz对记者称。"目前和当时（1990年）一样，两德民众完全不同。" 时任西德总理科尔推动建立政治联盟，用西德马克取代东德马克成为官方货币，并承诺推动东德繁荣发展。 但受经济结构过时、东德统治阶层施加给民众的生活方式等一系列因素影响，两德民众的真正融合受阻。 "统一不仅是政治意愿，也是漫长的过程，"Klingholz说。 尽管经济差距在缩小，向西德的逃亡潮基本消失，但研究显示东德人的收入比西德人平均低25%，工作时间长且生产力水平较低。 研究还称，虽然像德累斯顿、莱比锡等东部的少许城市正在蓬勃发展，但该地区的地产价值平均只有西部一半。 在10月3日东西两德统一25周年前夕，最明显的差异或许还是民众的态度。大约四分之三的东德民众没有参加宗教社团，这与西德的情况几乎相反。 在这个痴迷汽车的国家，从汽车的品牌偏好也能看出差异。西德开宝马的人数几乎是东德的两倍，而东德人则更喜欢斯柯达。