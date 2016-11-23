议会上下两院讨论通过《哈萨克斯坦独立25周年宣言》

哈通社阿斯塔纳 -- 议会上下两院23日在阿斯塔纳召开全体会议，就通过《哈萨克斯坦独立25周年宣言》相关事宜进行商议。

马吉利斯议长尼格马图林表示，《哈萨克斯坦独立25周年宣言》是具有重大历史意义的国家重要文件。



"独立至今哈萨克斯坦取得的所有成就，归功于纳扎尔巴耶夫总统的英明领导，同时也是支持纳扎尔巴耶夫所有政策的祖国人民团结一致的成果。在独立25周年之际，通过该文件是议会全体议员面临的重大任务之一。"他说。



会议期间，马吉利斯议员苏勒塔诺夫介绍了《哈萨克斯坦独立25周年宣言》文件内容。



"在祖国人民高度重视国家的独立价值以及纳扎尔巴耶夫总统为巩固国家独立实施的一系列政策框架下，议会上下两院全体议员将在本次会议讨论通过《哈萨克斯坦独立25周年宣言》相关事宜。达到《哈萨克斯坦-2050》战略政策上提到的所有目标，是我们大家共同的使命，我们将共同打造哈萨克斯坦的光明未来。25年来，哈萨克斯坦在各领域不断发展，取得了巨大成就和光辉业绩。哈萨克斯坦在未来的时间将努力成为全中亚地区的领导国家。独立至今，哈萨克斯坦在国际舞台上的地位与日俱增，已成为了一个经济发达、政治稳定、经验丰富的国家。"他说。



苏勒塔诺夫还指出，独立至今，哈萨克斯坦为改善国家政治和经济形势，实施了许多有效政策。



苏勒塔诺夫说："哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导以及祖国人民的不懈努力下，取得了许多伟大的成就，纳扎尔巴耶夫总统采取的一系列政策对我国政治稳定、经济发展、社会安定、民族和谐起到了重大作用。我们将全力实施《哈萨克斯坦-2050》战略政策，并为哈萨克斯坦跻身世界最发达30国行列作出努力。纳扎尔巴耶夫总统提出的无核化宣言以及其他国际倡议，使哈萨克斯坦已成为国际舞台上不可忽视的成员。"



"我们应为巩固国家的独立而努力，使哈萨克斯坦成为永久独立的国家。我认为应该在首都建立哈萨克斯坦独立纪念碑，并在国家宪法中提及纳扎尔巴耶夫总统为成立并巩固国家独立所立下的功劳。"他说。



苏勒塔诺夫表示，我们应共同努力守护国家的独立，因为这是属于哈萨克斯坦人民最宝贵的财产。



"国家独立是将我们团结在一起的宝贵财产，现在是这样，以后也将如此。"他说。



经议会上下两院议员协商，最终通过了《哈萨克斯坦独立25周年宣言》。



据悉，出席本次会议的有政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫、国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、总统办公厅主任阿德里别克∙贾克斯别科夫，此外还有宪法委员会主席、最高法院院长、中央选举委员会主席、各政府官员、归总统府直接管辖的政府机构代表以及一些议会办事处高级官员。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】





