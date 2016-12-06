我国资产合法化距截止期限尚有25日

哈通社阿斯塔纳 -- 据财政部消息，财政部部长巴赫特•苏丹诺夫6日在政府全体会议上表示，我国资产合法化计划将于25天后结束。

苏丹诺夫说："距资产合法化计划结束还剩不到一个月的时间。截至目前，共有4万亿坚戈被合法化，其中1.1万亿坚戈为资产、2.9万亿为现金。值得一提的是，被合法化的资产14%（4千亿坚戈）通过外国银行账户完成了相关进程。"

部长表示，距资产合法化计划结束越来越近，希望合法化现金和资产的人数也越来越增多。

"比如说， 9月份被合法化的资产总值为450亿坚戈、10月为560亿坚戈、11月达1140亿坚戈。也就是说，从年初增长至2.5倍，比2014-2015年同期增长4倍多。" 苏丹诺夫说。

据悉，哈萨克斯坦政府目前正在进行一项"影子资本"合法化活动，哈萨克斯坦公民、归国哈侨以及持有在哈长期居住证的人员，自行公开其拥有的资金、不动产等"影子资本"可得到大赦和豁免，官方不会追究资产的法律责任。

哈萨克斯坦政府希望通过这一举措全面杜绝影子经济。

纳扎尔巴耶夫曾多次强调，政府本次实施的大赦影子资本行动，将成为哈萨克斯坦公民将其国内外资产合法化的最后一次机会，2017年起，哈萨克斯坦将实行全民财产收支公开化。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】