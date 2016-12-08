哈通社阿斯塔纳 -- 今天是独联体成立25周年纪念日。

1991年12月8日，俄罗斯总统叶利钦、白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇以及乌克兰总统克拉夫丘克在白俄罗斯首都别洛韦日（明斯克）举行会谈，签署了关于建立独立国家联合体的协定，并宣布"苏联作为国际法主体和地缘政治现实将停止其存在"。



1991年12月13日，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等国家元首在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行会谈并发表声明，表示愿意作为"平等的创始国"参加独联体。



1991年12月21日，哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦等国家元首在阿拉木图举行会谈，通过了《阿拉木图宣言》和《关于武装力量的议定书》等文件，宣告成立独立国家联合体，当日起，苏联正式停止了存在。



1993年12月，格鲁吉亚正式加入独联体。2008年8月1日起，格鲁吉亚南奥塞梯冲突不断，使得格俄关系急剧恶化。最终格鲁吉亚于2009年8月18日退出独联体。



2005年8月26日，土库曼斯坦在喀山会议上宣布退出正式成员国，并更改其状态为"联合成员"。



独联体是原苏联解体后各独立主权国家的协调组织，以主权平等为基础。它的宗旨是为各成员国进一步发展和加强友好、睦邻、信任、谅解和互利合作服务；为各成员国在国际安全、裁军、军备监督和军队建设方面协调政策。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】