全球多国领导人发来贺电 祝贺哈萨克斯坦独立25周年

哈通社阿斯塔纳 -- 庆祝哈萨克斯坦共和国独立25周年大型集会15日在首都阿斯塔纳举行。

参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫出席会议。



托卡耶夫表示，我国独立25周年之际，全球多国领导人纷纷向纳扎尔巴耶夫总统发来贺电，表达了衷心的祝贺。其中有：联合国秘书长潘基文、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、中国主席习近平、美国总统巴拉克•奥巴马、德国联邦总统约阿希姆•高克、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫、乌克兰总统彼得•波罗申科、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、日本天皇明仁、比利时国王菲利普、荷兰国王亚历山大、西班牙国王菲利普六世。



此外，托卡耶夫还表示，格鲁吉亚、摩尔多瓦、波罗的海国家、越南、蒙古、新加坡、马来西亚、以色列、中东国家以及其他国家高级领导人也向纳扎尔巴耶夫总统发来贺电，祝贺我国独立25周年。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】