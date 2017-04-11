中断25年的乌兹别克-塔吉克空中交通今日得以正式恢复

哈通社阿斯塔纳 - 4月11日，一架乌兹别克航空公司的航班在塔吉克斯坦首都杜尚别国际机场降落。这是两国航空交通中断20多年以来，首架实现通航的航班。

据悉，搭载有25名乘客的乌兹别克斯坦航空公司航班，于今天早晨当地时间08:05时，抵达杜尚别国际机场。该航班将于下午搭载12名乘客，返回乌兹别克首都塔什干。



根据原定计划，塔什干-杜尚别-塔什干航线航班本应在4月4日实现首航，但因"文件缺失"原因，被推迟到了今天。



根据此前的报道，今年2月10日，塔吉克斯坦索蒙航空公司与乌兹别克斯坦航空公司之间，就开通塔什干-杜尚别-塔什干航线达成了协议。按照协议，索蒙航空公司获得了乌兹别克斯坦官方批准的经营许可，从2月20日起可开通两国首度之间的航空线路。



但当月计划的两个航班均未能如期实现通航。当事双方解释称，航线开通延迟与法律文件问题有关。



乌兹别克斯坦与塔吉克斯坦之间的空中交通，自塔吉克斯坦1992年爆发内战以来便处于停滞状态，仅有有限的陆路交通联系。去年，两国政府间达成了重新开通空中交通线路的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】