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    总统府发布纪念哈武装力量成立25周年的视频

    09:58, 07 五月 2017
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    哈通社阿斯塔纳 -- 5月6日，总统府发布了一段旨在纪念哈萨克斯坦共和国武装力量成立25周年的视频。

    据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统出席祖国保卫者日和哈萨克斯坦共和国武装力量成立25周年庆典演出。

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі Отан қорғаушылар күні қарсаңында Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 25 жылдығына арналған арнайы бейнероликті жариялайды В преддверии празднования Дня защитника Отечества Пресс-служба Президента Республики Казахстан публикует специальный видеоролик, посвященный 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан

    Публикация от AkordaPress (@akordapress) Май 6 2017 в 6:11 PDT

    标签:
    总统 黄金储备
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