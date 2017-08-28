哈萨克斯坦与阿塞拜疆建交25周年

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 -- 2017年8月27日是我国与阿塞拜疆建交25 周年纪念日。

哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年建立外交关系。2004年三月阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫正式访问阿斯塔纳，以及2005年纳扎尔巴耶夫总统对阿塞拜疆进行的国事访问为两国合作关系提供了新的动力。



过去25年，哈阿两国在社会稳定和国家经济发展领域取得了巨大的成就，并将两国睦邻友好关系达到了新的高度。



哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的友好关系基于2005年签署的战略合作伙伴关系协议以及国际组织的相关条约。两国领导人在各大国际会议上经常进行会晤，并定期举行会谈。纳扎尔巴耶夫总统于5月访问阿塞拜疆期间，阿塞拜疆为表彰纳扎尔巴耶夫对哈阿两国人民友好关系作出的巨大贡献，向我国总统颁发了"盖达尔•阿利耶夫勋章"。



纳扎尔巴耶夫总统对阿塞拜疆进行国事访问期间，纳扎尔巴耶夫总统与阿塞拜疆总统阿利耶夫签署了哈阿两国联合声明。此外，两国政府就各领域合作问题签署了一系列合作协议、哈萨克斯坦国家铁路公司与阿塞拜疆国家铁路公司签署了物流及铁路机车制造领域战略合作协议、两国外交部签署了2017-2018年合作方案。



阿塞拜疆议会议员、政治家热阿希姆•穆萨别科夫接受本社记者采访时表示，哈萨克斯坦是阿塞拜疆的兄弟国家。27日是两国建交25周年，在这期间哈萨克斯坦就像阿塞拜疆通往东亚，而阿塞拜疆就像哈萨克斯坦通往欧洲的大门。

阿塞拜疆著名政治学家托菲克•阿巴索夫表示，两国建交25年意味着两国人民历史以及独立以来最重要的时刻，因为哈阿两国共同经历了一段艰难的时期。



值得一提的是，目前在哈萨克斯坦的阿资企业已超过700家。两国建交以来在各领域签署了60多个合作协议，并在国际组织框架下开展了进一步合作关系。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】