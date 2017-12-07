我国驻土耳其大使馆举行建交25周年庆典招待会

哈通社/安卡拉/12月7日 -- 哈萨克斯坦与土耳其建交25年以及哈萨克斯坦独立日之际，哈萨克斯坦驻土耳其大使馆6日在安卡拉市举行庆典招待会。

哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒在安卡拉万豪酒店举行的招待会就两国合作关系发表讲话。







萨帕尔别克吾勒表示，土耳其是世界上第一个承认哈萨克斯坦独立主权的国家，也是最早同哈萨克斯坦建立外交关系的国家之一。哈萨克斯坦独立25年来，首任总统纳扎尔巴耶夫对两国关系作出了巨大贡献。目前，哈-土两国在政治、经贸、文化以及人文领域合作达到了最高水平。







土耳其政府副总理哈坎•恰武什奥卢出席本次招待会并就独立日庆典表达衷心的祝贺。







恰武什奥卢表示，哈萨克斯坦宣布独立时，土耳其人民同样感到非常高兴，因为两国人民具有共同的血缘、文化以及历史背景。哈萨克斯坦在国际舞台上对土耳其向来持有支持态度，特别是在去年发生的军事政变以后，纳扎尔巴耶夫总统成为首个访问土耳其并表示哀悼的国家元首。包括土耳其总统埃尔多安在内的所有政府领导人都将纳扎尔巴耶夫视为突厥世界领袖人物。目前，共有4938名哈萨克斯坦留学生获得了土耳其政府奖学金。其中，共有407名学生正在就读于土耳其。相信两国教育和文化领域合作关系能够得到进一步提高。







另外，萨帕尔别克吾勒在招待会期间向土耳其合作和协调机构（TIKA）主席塞尔达•查姆颁发了"哈萨克斯坦独立25周年"纪念奖章。







据了解，招待会还邀请土耳其政府人士、参议员代表、外交人士以及土耳其哈萨克族裔代表等人参加。







【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】