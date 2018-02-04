俄军一架苏苏-25战机在叙利亚被击落

哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 据新华社报道，俄罗斯一架苏-25战机３日在叙利亚西北部伊德利卜省执行打击极端分子任务时被便携式防空导弹击落，该战机飞行员丧生。

据俄罗斯国防部3日发布的消息，当天俄军一架苏-25战机在伊德利卜省执行对地攻击任务时被便携式防空导弹击落。该战机飞行员成功弹射跳伞，并向俄军方报告跳伞位置在极端组织"征服阵线"控制区上空。随后，该飞行员在与极端分子交火中丧生。

另据塔斯社报道，目前叙利亚政府军正在伊德利卜省与"征服阵线"武装分子作战。

俄罗斯国防部3日发布的另一消息说，俄方确认击落俄战机的便携式防空导弹发射自"征服阵线"控制的伊德利卜省某区域。俄驻叙部队随后对该区域实施精确打击，共打死30多名"征服阵线"武装分子。

消息说，俄罗斯在叙利亚赫迈米姆空军基地设立的叙冲突各方和解中心正与负责监督伊德利卜省"冲突降级区"事务的土耳其军方协作，以设法找回俄飞行员遗体。

据俄新社报道，俄罗斯国家杜马（议会下院）国防委员会副主席什维特金3日表示，此前叙利亚境内极端组织没有便携式防空导弹，此次击落俄战机的导弹显然由叙利亚境外提供，俄方有必要对该导弹来源和极端组织获得导弹的途径展开调查。

另据塔斯社报道，2015年9月以来，俄罗斯在叙利亚共损失3架战机、2架运输机和3架攻击直升机，原因为被击落、技术故障、驾驶失误等，共有14名机上人员丧生。