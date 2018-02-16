联合国驻哈萨克斯坦代表处25周年庆祝活动在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/2月16日 -- 联合国开设首个驻哈萨克斯坦代表处25周年庆祝活动16日在阿拉木图举行。

在阿拉木图举行的主题为"哈萨克斯坦-联合国：经验、成就和合作前景"高级别特别会议框架下，阿拉木图市市长包尔詹•拜别克和外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫为联合国驻哈萨克斯坦共和国代表处工作25周年纪念牌揭幕。

阿布德拉赫曼诺夫外长指出，哈萨克斯坦加入联合国以来，成为了它的积极和可靠的合作伙伴。



"联合国组织和项目对哈萨克斯坦社会经济发展做出了重大贡献。联合国对改善塞米核试验场居民健康和恢复咸海生态环境框架下提供了技术和财务援助。"他说。

拜别克表示，阿拉木图正在落实联合国可持续运输项目。



"当今，共有40%哈萨克斯坦外资企业在阿拉木图营业，并约有60多个国际组织在这里开设了代表处。联合国驻哈代表处工作25周年过程中，我们计划秋季正式启动区域枢纽。"他说。

市长同时还称，去年举行的阿拉木图市1000周年活动也进入了教科文组织重大活动日程之一。



联合国中亚地区秘书长特别代表纳塔利亚·杰尔曼说："哈萨克斯坦与联合国建立了高水平的合作关系。纳扎尔巴耶夫总统提出的建立全球反恐联盟倡议对全球和平具有重要意义。此外，哈萨克斯坦在全球无核化和核不扩散领域的角色非常重要。我向希望和平的全体哈萨克斯坦人民表示感谢。"



首任哈萨克斯坦驻联合国常驻代表、前外交部部长阿赫玛热阿勒·阿尔斯坦别科娃和联合国常驻哈萨克斯坦协调员下村典正也出席了活动。



【编译：小穆】