哈萨克斯坦和新加坡总统互致贺电祝贺建交25周年

哈通社/北京-新加坡/3月30日 -- 哈通社驻华记者援引海峡时报消息报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和新加坡总统哈莉玛·雅各布互致贺电祝贺两国建交25周年。

新加坡总统在贺电中说："两国之间的合作关系基于新加坡首任总理李光耀和纳扎尔巴耶夫总统之间的友谊关系，在25年里得到了不断的加强。"

哈莉玛·雅各布在贺电中称，坚信哈新合作关系将为造福两国人民得到进一步的加强。



纳扎尔巴耶夫总统也在贺电中谈及了两国之间的坚定合作关系。

"25年来，我们两国之间建立了稳定的政治对话，并为经贸合作关系的发展创造了有利条件。哈萨克斯坦和新加坡在国际热点问题上有着共同的观点，并在国际社会上展开了有效的相互合作。"总统说。



纳扎尔巴耶夫还称，坚信两国合作关系将会提升到新的水平。



此外，新加坡外交部长维文也向哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫致贺电，并表示两国应有效利用经济和人力资源发展领域积累的经验。

阿布德拉赫曼诺夫祝愿欧亚经济联盟与新加坡之间的自由贸易区谈判顺利结束，并希望哈萨克斯坦与新加坡之间签署的双边投资保护协定获批。



据了解，哈萨克斯坦驻新加坡大使馆今日在Facebook官方账号上公布了两国建交珍贵历史图片。



【编译：小穆】