哈萨克斯坦与巴西建交25周年

哈通社/阿斯塔纳/9月24日-2018年9月22日是哈萨克斯坦与巴西建交25周年。

在这一纪念日之际，纳扎尔巴耶夫总统与巴西总统米歇尔•特梅尔互致贺信。



两国领导人在贺信中指出，在过去的25年中，两国建立了基于信任和相互理解的友好关系，强调了两国对和平、多边主义和可持续发展所做出的承诺，并表示将进一步开展富有成果的建设性合作，更好地造福两国人民。



同时，在纪念日前夕，两国外交部部长也互致贺信。我国外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫指出，巴西是哈萨克斯坦在南美洲重要的合作伙伴，并强调两国在核裁军和核不扩散等许多国际和平与安全问题上有着共同的立场和行动。



巴西外长阿洛伊•努內斯表示，尽管地理位置相距遥远，但许多因素使两国团结一致，这表明两国是经济活跃、多民族、多社会文化的发展中大国。



双方还表示有信心在贸易、投资、能源、农业、旅游、创新等领域进一步开展合作，为两国的繁荣开辟新的机遇。



值得一提的是，哈萨克斯坦和巴西于1993年9月22日建立外交关系。



两国领导人于2007年和2009年进行首次外交互访，此后，两国外交部之间也建立了政治协商制度，并逐渐加强了其他级别的互动关系。



2011年6月，两国代表在阿斯塔纳签署《关于刑事事项司法协助、引渡和被判刑者转移协议》，扩大了双边法律框架。此外，自2016年9月起，哈萨克斯坦与巴西正式建立免签制度。



【编译：达娜】