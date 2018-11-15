坚戈——国家主权与金融的象征诞生25周年

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 今天是哈萨克斯坦国家货币坚戈发行25周年纪念日。

哈萨克斯坦独立后，自1993年11月15日起开始正式发行自己的货币--坚戈。



最早的坚戈纸币由英国德纳罗印钞公司（De La Rue）进行印刷，而我国著名画家提木尔•苏雷曼诺夫（Тимур Сүлейменов）、蒙德拜•阿林（Меңдібай Алин）、阿戈姆萨勒•杜杰勒汗诺夫（Ағымсалы Дүзелханов）和哈伊尔洛拉•阿布扎列洛夫（Қайролла Әбжәлелов）等人曾一同赴英国为首版坚戈纸币的设计及印刷立下汗马功劳。



哈萨克历史上使用的货币历史悠久，且种类繁多。



最早的货币可以追溯到突厥汗国时期，也就是6世纪的锡尔河流域和古代沃特拉尔城地区，7-8世纪的杰特苏地区也都有过制造钱币工厂的史料记载。



随着社会经济的发展，哈萨克草原的商业贸易也日趋繁荣。在当时的流通货币中，铜币为最常见的货币。而金币使用比较特殊，并没有以单个数量来计算，是按照其实际重量来衡量，因此人们经常会将整块金币掰断来使用。





后来，到14世纪末的帖木儿帝国（1370年-1507年），人们开始通用帖木尔货币，以及撒马尔罕、布哈拉、塔什干等城池的铜制"第纳尔"。



而到了20世纪，哈萨克斯坦开始使用俄罗斯卢布作为统一货币。一直到1993年，哈萨克斯坦获得独立，才开始使用自己的货币--坚戈。

坚戈的产生，一方面是历史的选择，另一方面是哈萨克斯坦真正获得独立的象征。



在苏联解体后，俄罗斯在1992年7月26日宣布发行自己国家的货币，曾一度将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等原苏联加盟共和国排除在其货币金融体系之外。



在此之后，俄罗斯却又提出可将哈萨克斯坦纳入自己的金融体系，并且印制具有哈萨克民族象征图案卢布的建议。但前提条件是让哈萨克斯坦放弃主权，同时将当时我国价值7亿美元的国家黄金储备上缴至俄罗斯中央银行。





而此时的哈萨克斯坦，由于苏联卢布的严重贬值，通货膨胀率达到2900%。但这一切，恰恰成为了哈萨克斯坦发行属于自己货币的历史节点。



最终，1993年11月12日，纳扎尔巴耶夫下达在哈萨克斯坦境内全面使用坚戈作为流通货币的总统令。同年11月15-18日，坚戈在全国范围内开始进行与1961-1991年版苏联卢布的兑换。





至此，哈萨克斯坦国家银行也顺理成章的成为了全权发行坚戈的中央银行，并通过阿拉木图市印钞厂和奥斯卡曼市铸币厂完成了坚戈的印刷和发行工作。



当时发行的首版坚戈可以说在一代哈萨克斯坦人记忆中留下了深刻的痕迹，尤其是设计师们煞费苦心设计出的具有历史意义的版面。



首版坚戈纸币的正面印有在政治与文化领域颇有影响力的哈萨克斯坦历史人物肖像，纸币反面则印有哈萨克斯坦秀丽的山河与名胜古迹。然而在当时，这一版面整体设计思路确定后，纸币设计者们却遇到了一个相当困难的问题--那就是怎样寻找这些历史人物的真实相貌。





因为这些历史人物在其生活的年代未曾留下任何肖像画。比方说，在苏联时期，虽然哈萨克科学院曾对像阿尔法拉比等历史名人的肖像做出过基本判断，但他们的真实长相却至今无人知晓。



设计师们只能从相关书籍与档案中寻找关于这些历史人物画像的信息，但仍遇到不少困难。他们从英国探险家阿特斯金的书籍与材料中找到阿布勒海尔汗的画像，而阿布莱汗的肖像是从俄罗斯文献中获知。



苏云拜的肖像画则是由哈萨克伟大的艺术家阿布勒汗•哈斯特耶夫根据文献资料构想画出的。