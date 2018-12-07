哈萨克斯坦外长参加欧安组织第25次外长会议

哈通社/米兰/12月7日-欧洲安全与合作组织第25次外长会议在米兰举行，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫出席会议。

阿布德拉赫曼诺夫发表讲话时谈及纳扎尔巴耶夫总统在亚欧会议第12次首脑峰会上提出的倡议。



"总统呼吁美国、俄罗斯、中国和欧盟等国举行联合讨论会，一同规范国际争端，讨论会可作为联合国主持下的特别会议来进行，另外，阿斯塔纳也可以成为平台。"部长介绍说。



他还表示，哈萨克斯坦在规范欧安组织区域内外冲突，参与解决区域和全球安全等问题上一直以来表现积极。



"基于《赫尔辛基最后文件》内的原则，欧安组织各成员国2010年在阿斯塔纳峰会上首脑会议上承诺建设自由、民主、共同和密不可分的欧洲-大西洋和欧亚安全集体的远景。然而，我们并没有实现它。因此，在《赫尔辛基最后文件》45周年之际召开的高级别会议将可成为解决这一问题的措施之一。"他说。



"哈萨克斯坦主张加强欧安组织预防和管理冲突、打击恐怖主义、激进主义、贩卖人口和不受控制的移民风险等领域的相关机制。在此方面，叙利亚问题阿斯塔纳和平会议在减少对欧洲-地中海安全层面的威胁方面发挥了巨大作用。" 部长说。



同时，为促进国际组织在应对欧亚大陆的挑战方面的协同作用，我国外长还向各成员国介绍了纳扎尔巴耶夫总统关于举行欧安组织、亚信会议和东盟区域安全论坛的联合协商会议的相关倡议。



此外，各方还讨论了于2019年就阿富汗问题举办欧安组织高级别会议的相关问题。



值得一提的是，阿布德拉赫曼诺夫与意大利、奥地利、荷兰、斯洛伐克、塞尔维亚、爱沙尼亚、摩纳哥、保加利亚、罗马尼亚等国代表团代表人员以及欧安组织少数民族事务高级专员举行了双边会议。









【编译：达娜】