来自塞梅的手工匠人在25年间制作了上千个冬不拉

哈通社/塞梅/7月1日--本周末哈萨克斯坦将迎来国家冬不拉日。在冬不拉日前夕，本社记者会见了东哈州最好的冬不拉制作大师之一叶勒扎特·达依尔巴耶夫，他是塞梅市37技工学校的老师，制作冬不拉已有25年以上，在此期间，他已制作了上千个冬不拉。

记者：叶勒扎特，祝您即将到来的国家冬不拉日快乐！您在塞梅市从事制作冬不拉已有许多年了，您最开始是怎么走上制作冬不拉这条路的？

叶勒扎特：90年代初，我毕业于教育学院的美术与图形系。从教育学院毕业后，我成为了一名老师。大家都知道，90年代是非常困难的时期，工资经常被拖欠，而我又必须喂养孩子。所以当时我不得不暂时离开学校，在一家工厂的木工车间当工头。我记得当时的老板曾吩咐我们的车间为纪念阿拜诞辰150周年生产哈萨克民族特色物件和纪念品，那就是我第一次制作冬不拉。此外，我们还制作了哈萨克特色的箱子、摇篮和其他生活用品。

记者：阿拜150周年诞辰也就是1995年，当时你们制造了很多冬不拉吗？

叶勒扎特：当时我们制作了大约15-20个冬不拉，并开车把乐器运到了纪念阿拜诞辰活动的现场。我们向来宾展示了制作的冬不拉，甚至赚了一点。当年哈萨克应用艺术非常流行。那时我内心的声音告诉我这就是我一生的事业。我开始制造冬不拉，我接了很多订单。在此期间，我供应了塞梅市几乎所有大学、学院和学校的冬不拉需求。这就是我磨练技能的方式。我记得当时有一个学院一次性订购了30个冬不拉。





记者：这些年来您一直一个人制作乐器吗？独自制作乐器时有遇到困难吗？

叶勒扎特：1996年我遇到了来自别斯卡拉盖地区的一位大师，他和我一样从事冬不拉制造。我经常与他交谈，后来我们决定一起奋斗。我承认，一个人工作的那些年很不容易，也很难找到适合制作冬不拉的木材。如今我们已经成为好朋友，并且多年来一直并肩工作。

记者：一般制作一个冬不拉需要多长时间？

叶勒扎特：每一个冬不拉的制作时间都不一样。如果我参加了一个比拼冬不拉制作速度的比赛，那么我一天内就可以做好一个冬不拉。我们平时制作生产冬不拉工序是这样，第一天，我们会做10个冬不拉的毛坯模型。 第二天，据好形状，第三天，烘干，第五天，收集所有10个冬不拉，第六天，抛光和装饰。事实证明，我们可以在一周内一次性制作出10个冬不拉。而如果一次只做一个冬不拉，可能花两个星期，甚至一个月不等。

记者：您说25年以来已经制作了1000多个乐器，那么音乐家和阿肯如何评价您的作品？

叶勒扎特：每个人都喜欢我们的冬不拉，赞美我们的手工。有一位阿肯非常喜欢我们为他制作的冬不拉，他甚至还献了一首歌给我。现有冬不拉的需求量很大，有许多客户从其他城市打来电话要求制作冬不拉，其中阿拉木图的客户最多。毕竟，我们是用诚意在制作冬不拉，并将整个心血投入其中。

记者：您会弹奏冬不拉吗？这个民族乐器对您来说有什么意义?

叶勒扎特：当然会弹奏。但我想说的是，不应该把制作冬不拉当作一门生意。我想为我们的文化做出贡献，留下足迹。曾有一天我拿起冬不拉，而我再也不会与它分开。

记者：叶勒扎特，谢谢您接受访谈！





【编译：阿拉依】