2600人参与的“假人挑战”在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 - 日前，一场至今参与人数规模堪称世界之最的"假人挑战" （英语：Mannequin Challenge）活动在阿斯塔纳举行。

据悉，这场活动由哈萨克斯坦知名建筑企业BI-group公司在公司年会期间组织，参与"假人挑战"视频拍摄的2600多名参与者，均为BI-group公司员工。



该公司总裁阿伊登•拉赫姆巴耶夫在其个人社交主页上上传了最终拍摄完成的视频，并留言称："2600人！这恐怕是有史以来规模最大的Mannequin Challenge了吧！"



从视频中可以看出，BI-group公司的年会举办场地位于阿斯塔纳市"阿斯塔纳竞技场"场馆当中。



"假人挑战"源自一部网络爆红短片，被拍摄者需做出一个定格动作，且要表现与人体模型一样静止不动，并由摄影师透过移动镜头的技巧进行拍摄，通常影片会使用Rae Sremmurd的《黑色披头四》作为背景音乐。



知名社交媒体像是推特以及Instagram等使用"#MannequinChallenge"作为主题标签。



这种现象源自于2016年10月12日，位于美国佛罗里达州杰克逊维尔的学生首创。





【编译：木合塔尔·木拉提】