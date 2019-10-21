全球最高龄爵士乐队将解散 三名成员合计260岁

哈通社/东京/10月21日 -- 据日本共同社消息，作为全球年龄最大乐队获得吉尼斯世界纪录认证的日本爵士乐三人组合“Golden Senior Trio”27日将在大阪市举行最后一场音乐会，之后解散。成员年龄加起来达到260岁，三人表示“虽然解散令人感到寂寞，但将快乐地演奏到最后”。

乐队成员是引领关西爵士乐界的三个重要人物，包括演奏颤音琴的锅岛直昶（93岁），钢琴手大冢善章（85岁）和贝斯手宫本直介（82岁）。他们在粉丝的呼吁下2008年成立了乐队。大冢回顾称“我们瞄准Silver（老年人）之上即Golden，取的乐队名也包含不荒废技能的意思”。乐队在全国各地举行演出并制作CD等，精力充沛地开展活动，2015年获得了吉尼斯认证。

解散是由于锅岛的腿不好等健康上的原因。宫本表示“我们想在身体还不错的时候解散，在能够帅气演出的时候（解散）”，锅岛也称“虽然还有想演绎的曲目，但有时也会感到辛苦，毕竟已经超过90岁了”。

该乐队受到爵士乐粉丝广泛关注，告别演出的门票已经售罄。乐队虽然解散，但就像经典曲目《As Long As I Live》一样，大冢表示“到死都会爱爵士乐”。据悉三人宣称“终生活跃在第一线”，各自将继续演奏活动。