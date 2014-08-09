乌克兰或用26种手段制裁俄 包括中止转运俄能源

哈通社阿斯塔纳8月9日电，据新华网消息：8日乌克兰总理亚采纽克宣布，未来乌或将采取26种手段制裁俄罗斯，其中包括中止从俄罗斯转运能源。

据乌克兰独立通讯社报道，当日亚采纽克透露，乌克兰政府已批准了一项制裁法草案。该草案允许乌克兰以国家形式对外国主体实施制裁。亚采纽克称，据此，未来乌克兰可能采取26种手段来对俄罗斯实施制裁。这些手段包括冻结俄方资产、终止同俄罗斯金融交易、收回发给俄罗斯企业的许可证以及限制俄罗斯相关人员和企业在乌境内的活动等。 亚采纽克强调，对俄罗斯的制裁手段还包括"完全或部分地停止经乌克兰境内向其他地区转运俄罗斯的能源"。 亚采纽克表示，该份法案草案目前已经提交至乌议会。乌议会将于下周对该草案进行投票。 亚采纽克承认，如果对俄实施制裁，乌克兰方面一年内可能遭受70亿美元的损失。"正是因为这样，乌克兰不仅需要欧洲市场，也需要西方国家的援助"。 据《乌克兰真理报》报道，乌克兰政府目前已经准备好了一份包含65个法人和170余名自然人的制裁名单。该份名单上的法人和自然人均涉及"资助乌克兰境内的‘恐怖分子'和损害乌克兰主权完整"。其中名单上的被制裁者绝大多数为俄罗斯法人和自然人。该份名单近日将被提交给乌克兰国家安全和国防委员会审核。 自今年4月乌东部局势紧张以来，乌克兰曾多次指责俄罗斯援助乌境内的民间武装力量。此前乌克兰方面已作出决定，停止与俄罗斯进行军事技术合作。针对乌克兰方面的指责和决定，俄罗斯方面多次强调，"俄方不是乌克兰国内冲突的参与者"，俄罗斯加剧了乌东南部局势紧张的说法"毫无根据"。俄罗斯方面认为，使用制裁方式与俄罗斯对话是"不适宜的"，"将起到相反的效果"。