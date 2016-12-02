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    总统接见我国首位驾驶安-26运输机的女飞行员

    10:24, 02 12月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 在12月1日于阿斯塔纳独立宫举行的国家青年论坛上，我国首位安-26军用运输机女飞行员阿尔达娜•博泰获得了总统的接见。

    期间，这位优秀的飞行员向纳扎尔巴耶夫总统表达了自己的谢意。

    据悉，纳扎尔巴耶夫总统在青年论坛上表示，我国武装力量、国防机构当中有许多年轻人，他们在自己的岗位上履行着为国家和人民应尽的义务。

    "我们应该为他们提供更多的机会，训练他们，让他们的能力更加精进。今天在座的诸位中就有一位运输机女飞行员，有着240个小时的飞行经验，她就是阿尔达娜•博泰。"纳扎尔巴耶夫说。

    总统还特意向阿尔达娜提了一个问题："是否想驾驶战斗机？"

    对此，阿尔达娜表示，作为一名军人，她将忠于职守，忠诚的为祖国--哈萨克斯坦共和国服务。

    "我毕业于由您亲自批准建立的飞行员学校。可以说，是您将我培养成了一名飞行员。"她说。

    据悉，阿尔达娜•博泰毕业于哈萨克斯坦国家航空中心业余飞行员培训班，随后以优异成绩外派至芬兰飞行员学校接受正式飞行员培训，毕业后加入国民警卫队，成为我国首位能够驾驶安-26军用运输机俄女飞行员。

    纳扎尔巴耶夫总统表示，阿尔达娜为我国年轻女性树立了一个榜样，并强调今后必然将涌现更多的女飞行员。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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