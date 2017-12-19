在华哈萨克斯坦留学生在西安庆祝祖国独立26周年

哈通社/北京/12月19日 - 在华哈萨克斯坦大学生联合会（KSAC）西安分部17日在西安举行了庆祝哈萨克斯坦独立26周年晚会。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，当天的庆祝活动共有150名在华留学的哈萨克斯坦留学生出席。



晚会期间，哈萨克斯坦驻华大使馆领事司司长波拉特•斯尔勒巴耶夫、西安交通大学丝绸之路经济带装新中心中亚法律研究中心主任索菲亚•乌苏洛娃、哈萨克斯坦欧亚大学派驻西安外国语学院讲师古莱恩•乌斯潘古洛娃等人，因在有关哈萨克斯坦留华学生相关事务中的贡献，受到了表彰。



晚会上，来自哈萨克斯坦及韩国的知名歌手表演了精彩的节目。



"哈萨克斯坦的国际地位不断提升，留学生们为祖国感到自豪，并愿意为国家的发展贡献力量。愿祖国繁荣昌盛和谐永存。" 在华哈萨克斯坦大学生联合会（KSAC）西安分部主席努尔古丽•玛库勒别克对记者说。



值得一提的是，独立日期间，我国在华的留学生通过各种形式，在北京、上海、乌鲁木齐、西安以及其他多个城市举办了各种各样的庆祝活动，庆祝这一最重要的纪念日。





【编译：木合塔尔·木拉提】