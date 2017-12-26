26日我国大部分地区将迎来降雪天气
09:14, 26 12月 2017
哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 根据哈萨克斯坦内务部紧急情况委员会26日发布的消息，受气流过境影响，26日，哈萨克斯坦大部分地区将迎来降雪、大雾、暴风雪、冰冻路滑等天气。
东哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气，白天风速约15-20米/秒，局部地区最高可达30米/秒。
巴弗洛达尔州、江布尔州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，平均风速为15-20米/秒，局部地区最高可达30米/秒。
西哈州、阿特劳州部分地区将迎来暴风雪天气，风速达15-20米/秒，西哈州局部地区最高达25米/秒。
南哈州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑等天气，平均风速为15-20米/秒，最高达23-28米/秒。
阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、卡拉干达州部分地区将迎来大雾、大风、冰冻路滑等天气，风速达15-20米/秒。
阿克莫拉州、库斯塔奈州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气，风速达15-20米/秒。
阿克托别州部分地区白天将迎来暴风雪天气，风速达15-20米/秒。
北哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气。
【翻译：冰山 编辑：小穆】