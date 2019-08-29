墨西哥东部酒吧纵火事件已致26人死亡
20:55, 29 八月份 2019
哈通社/努尔-苏丹/8月29日 —— 据新华社消息，墨西哥东部韦拉克鲁斯州州长奎特拉瓦克·加西亚28日表示，该州夸察夸尔科斯市一家酒吧27日晚发生的纵火事件目前已造成26人死亡、11人受伤。加西亚当天上午接受当地媒体采访时表示，27日晚，有人在«白马»酒吧出入口点燃汽油，并引发爆炸。纵火者还堵住酒吧出口，造成众多人员死伤，多数遇难者是因窒息身亡。据初步调查，纵火者所在犯罪集团曾威胁酒吧店主，企图将这家酒吧变为贩毒据点之一。
加西亚表示，有迹象表明，酒吧店主在事发时可能遭袭击者绑架。目前相关部门已锁定部分嫌疑人，这些嫌疑人有纵火前科。
墨西哥总统洛佩斯当天谴责纵火的犯罪集团采取«不人道»行径，表示将彻查这起案件及相关人员的腐败渎职行为。
此前有媒体报道说，27日晚，多人向夸察夸尔科斯市一家名为«白马»的娱乐场所投掷燃烧弹并引发火灾，造成多人死亡。
韦拉克鲁斯州位于墨西哥东部沿海，近年来因犯罪集团在当地争抢地盘、贩毒等频频引发暴力事件。今年4月，该州米纳蒂特兰市一处娱乐场所因毒贩报复发生一起枪击事件，造成14人死亡。