墨西哥东部酒吧纵火事件已致26人死亡

哈通社/努尔-苏丹/8月29日 —— 据新华社消息，墨西哥东部韦拉克鲁斯州州长奎特拉瓦克·加西亚28日表示，该州夸察夸尔科斯市一家酒吧27日晚发生的纵火事件目前已造成26人死亡、11人受伤。

加西亚表示，有迹象表明，酒吧店主在事发时可能遭袭击者绑架。目前相关部门已锁定部分嫌疑人，这些嫌疑人有纵火前科。

墨西哥总统洛佩斯当天谴责纵火的犯罪集团采取«不人道»行径，表示将彻查这起案件及相关人员的腐败渎职行为。

此前有媒体报道说，27日晚，多人向夸察夸尔科斯市一家名为«白马»的娱乐场所投掷燃烧弹并引发火灾，造成多人死亡。

韦拉克鲁斯州位于墨西哥东部沿海，近年来因犯罪集团在当地争抢地盘、贩毒等频频引发暴力事件。今年4月，该州米纳蒂特兰市一处娱乐场所因毒贩报复发生一起枪击事件，造成14人死亡。