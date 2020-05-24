哈萨克的翅膀——国宝歌手迪玛希26岁了

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 5月24日，是哈萨克斯坦青年歌手迪玛希的26周岁生日。

音乐世家出身 自幼天赋异禀

迪玛希全名迪恩穆罕默德·哈纳特吾勒·库达依别尔艮，1994年出生于阿克托别市。他的父母，是著名的歌手、哈萨克斯坦文艺界功勋人士斯维特拉娜和哈纳特·阿依特巴耶夫夫妇。迪玛希的祖父和祖母，也是当地颇有名气的音乐人，祖父是冬不拉琴手，祖母则是歌手。

音乐世家出身的迪玛希，自幼就展现出了在艺术领域的过人天赋，以及对舞台的喜爱。演唱歌曲、演奏乐器、登台表演，是年幼的迪玛希最热爱的事情。

5岁开始学习弹奏钢琴的迪玛希，在一年之后，也就是刚刚年满6岁这一年，便赢得了“亲爱的（Айналайын）”杯哈萨克斯坦全国青少年艺术大赛钢琴组的冠军。

自此之后，这个天才般的孩子便如同雏鹰展开了双翼，开启了他向艺术之巅的征途。

但在说道歌手此后的成就之前，有必要提一提关于他名字来历的小故事。

先知托梦 老者赐名

«迪玛希»这个名字的来历也颇为有趣。

据迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃的回忆，迪玛希的祖父有一位挚友巴赫特哈利•桑德巴耶夫，两人过从甚密，亲如一家。

桑德巴耶夫的祖母年逾90，有一天对迪玛希的祖父说：“我昨晚做了一个梦，在梦中我听到有人告诉我，即将出生的这个孙儿的名字，叫做穆罕默德。”

迪玛希的祖父、祖母及其父哈纳特经过讨论，觉得以先知的名讳为孩子命名始终有些不敬，但违背老人的心愿也很不合适，因此决定折中为孩子取了一个经过了改动的新名字--“迪恩穆罕默德”。

“所以，迪玛希在所有证件上的姓名，始终都是‘迪恩穆罕默德'。而迪玛希这个名字呢，则是类似乳名的称呼，不过现在反而成了他最常用的名字了。”迪玛希的母亲斯维特拉娜说。

或许，冥冥之中，这个名字就已经注定歌手将有不凡的一生。

目标坚定步伐沉稳夺奖升学两不误

年复一年，随着哈萨克斯坦地区级、国家级歌唱赛事的冠军奖杯被他一一纳入囊中，歌手开始将眼光投向了国际舞台，在其他国家展现哈萨克歌曲的魅力，成为了这位天纵奇才的新目标。

2010年，迪玛希获“拜科努尔嘹亮旋律”国际艺术节一等奖。

2012年获得“雏鹰杯”全国青少年歌唱大赛第一名，同年获得“东方集市”国际歌唱比赛冠军。

2013年，他赢得了吉尔吉斯“亚洲空间”第一届国际艺术节特等奖。

在不断追求舞台成就的同时，音乐世家出身并因此深受父母影响，特别是自幼接受母亲严格教育的迪玛希，也没有停止对专业知识的钻研与学习。

2014年，迪玛希以优异的成绩从阿克托别阿赫迈德•朱巴诺夫音乐学院毕业，并于同年考入了哈萨克斯坦国立艺术大学。

这一时期，除了他的亲友，阿克托别本地人，以及一部分对歌手予以指导并对其未来做出了高度评价和期待的艺术界人士外，大部分人还没有真正认识到迪玛希这个名字。

2015年，迪玛希参加了在白俄罗斯举行的“斯拉夫集市2015”国际艺术节，并一举拿下这项在东欧俄语区具有巨大影响力的国际性歌唱赛事的特等奖。他不仅是“斯拉夫集市”这项赛事创办以来首个赢得最高奖的哈萨克选手，同时也是第一个在决赛中演唱哈萨克语歌曲的歌手。

这项成就令他迅速成为了全国知名的歌手，但真正让他声名鹊起，从哈萨克斯坦走向全世界的，则是2017年在中国举办的竞技性电视歌唱节目——“我是歌手”。

“歌手”舞台一鸣惊人他用歌声征服世界

作为一个竞技性的音乐节目，《我是歌手》集结了诸多中国最顶尖的歌手，而来自哈萨克斯坦的迪玛希作为一名“新人”，一开始并没有得到特别的关注。甚至还一度因为赛前采访中“我就是来拿冠军的”的言论，被部分观众认为过于“嚣张”。

但当迪玛希作为首位选手出场，完成了他的首秀、高难度的法语歌曲《一个忧伤者的求救》后，几乎所有的听众，都被他的声音征服了。没有人怀疑，这个年轻的哈萨克斯坦小伙子，将是这个节目中最具冠军相的选手。

最终，迪玛希在歌手节目中拿下了综合成绩第二的成就。也从此，他真正的走出了哈萨克斯坦的舞台。他的歌声，借助中国的平台所具备的巨大影响力，传向了世界各地。

哈萨克的翅膀，振翅高飞，飞向更广阔的新天地。

严于律己不骄不躁迪玛希还有一个“小目标”

身高190CM，精致的五官，横跨4.5组音阶天籁般的声音、高超的专业技巧，加上单纯、热情、淳朴的性格，这个哈萨克斯坦的年轻歌手，在世界各地收获了无数的歌迷。

当然，“始于颜值，陷于才华”，最吸引歌迷的还是迪玛希的音乐。

但盛名之下，迪玛希却并没有因此忘却自己曾经的目标，对自己的严格要求以及对艺术的追求。

凭借“歌手”一鸣惊人之后，迪玛希在哈萨克斯坦、中国、英国、美国等国成功举办了个人演唱会。

为了更好地诠释歌曲，迪玛希先后学习了德语、乌克兰语、法语、意大利语、英语、土耳其语。现在，他身边常备一本字典，为的是学习汉语。

迪玛希的妈妈曾说：“他的自学能力很强。他的音域都是自己练就的，在四个八度的音域中，他可以自由地歌唱。”

去年年底开始，迪玛希便筹划并于今年组织了跨国巡回演唱会。

在2月份于俄罗斯的演唱会举办前夕，迪玛希接受了媒体的采访，并谈到了自己的一个“小目标”——打造一首以哈萨克语为基底的流行世界的歌曲。

他以K-POP音乐的流行举例说，通过这种韩流风潮，韩语音乐在全世界各地掀起了一阵流行热度。

哈萨克斯坦歌手希望，通过自己的努力，哪怕让一首哈萨克语歌曲达到这样的水平，都是一项成就。

迪玛希还在新闻发布会上说：“我把每一场演唱会，都视为一场在观众面前接受的考试。而在考试中，欺骗和打小抄的行为都是不被允许的。”

迪玛希的父亲对此表示支持，他说：“流行音乐对语言是不挑剔的，我看到各国歌迷用哈语演唱迪玛希的歌曲时真的蛮震惊的。在美国的演唱会上，有来自54个国家的歌迷参加，他们与迪玛希一起高歌，用俄语、哈萨克语还有各种语言。这多棒啊！只要歌迷们喜欢一个歌手，欣赏他的作品，那么语言、民族之类的，都无法成为阻碍。”

疫情来袭迪玛希激情献声

突如其来的新冠疫情打乱了全世界的节奏，也中断了迪玛希欧洲六国巡回演唱会的计划。

在取消自己的演唱会计划后，迪玛希回到了位于阿克托别的家中，响应哈萨克斯坦总统托卡耶夫的号召，居家抗疫。

他还不断的通过社交媒体，呼吁所有粉丝在疫情期间不要出门，并向疫情期间坚守在岗位上的医护人员致以敬意。

4月份，迪玛希更与中国音乐人合作，演唱了一首专门为抗击疫情而创作的歌曲《WE ARE ONE》。短短48小时，迪玛希这首飙出个人最高音的倾情之作，引来1.5亿网友点击。

歌曲的MV短片中，展现了疫情蔓延下受到影响的世界各个主要城市的画面，并着力展示与病毒正面交锋的全球医护工作者的身影。

他在INS上写道“歌手和演员们总是可以得到掌声和尊重。但是，我认为医护人员更值得敬佩。”

迪玛希表示，他相信在众多英雄般的医护人员的努力下，治疗新型冠状病毒的特效药一定能够被找到。

值得一提的是，《WE ARE ONE》在中国QQ音乐平台上获得了人气黄金单曲认证。

26岁生日中国粉丝礼物特殊

在歌手26岁生日的前夕，迪玛希的中国粉丝们为他送上了一份特别的生日惊喜——在沙漠种下近3千棵树。

迪玛希粉丝团在社交媒体上写道：“Dears（粉丝）给迪玛希26岁生日送上的礼物。Dears代表迪玛希在中国西北部沙漠上种下了2780颗树，希望能在防风固沙方面发挥作用，并改善环境。我们始终牢记迪玛希的爱心和善良，因此我们也希望这颗小小的心灵能使地球的某个角落变得更好。”

愿“哈萨克的翅膀”越飞越高

哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾称赞迪玛希为“为歌唱艺术而生的存在”。

在2019年对乌兹别克斯坦进行国事访问并出席乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年系列活动开幕式期间，托卡耶夫总统曾接见了代表哈萨克斯坦在两国文化界联谊晚会上表演压轴节目的迪玛希。

总统在接见结束后，发表了一段推文，他在推文中这样写道：“迪玛希•库达伊别尔艮--是为歌唱艺术而生的存在。他是一个真正的人才，是向世界展示哈萨克艺术的大师。我祝福迪玛希不断登上更多的艺术高峰，我也坚信他必然能够如此。”

而在2017年，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫也曾为这位青年歌手表达过祝福与期待。

在2017年哈萨克斯坦民族和睦大会第二十五届全国代表大会召开前夕，纳扎尔巴耶夫专门接见了迪玛希，在对歌手的成就表示祝贺的同时，首任总统语重心长的告诫和祝福他：“真主赐予你非凡的歌喉，这是你的天赋，你要珍惜它。作为长辈，我想为你做一个‘巴塔'：愿你平安幸福、事业顺利，愿真主赐予你力量，增长你的学识，助你为祖国和人民立下更多功业。”

今天，2020年的5月26日，是迪玛希26周岁的生日。我们真诚的祝愿这个注定将被镌刻在历史纪念碑上的年轻的哈萨克艺术家，这个可爱而迷人的“哈萨克的翅膀”，能够展翅高飞。

愿他飞跃无数的艺术高峰，登上一个无人曾触及的高度！

生日快乐！迪玛希！





【主笔：木合塔尔·木拉提】