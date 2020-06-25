哈萨克斯坦电子政务在线服务位列全球第26位

哈通社/努尔苏丹/6月25日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明25日主持召开数字化问题工作会议。

数字发展、创新和航空航天工业部部长朱马哈利耶夫就《数字哈萨克斯坦》国家规划落实情况、工业和基础设施发展部部长阿塔穆库洛夫就“工业化4.0”和“模拟数字工厂”项目发展、能源部长诺海耶夫就油气领域数字化进程、文体部长拉伊姆库洛娃就国家机关文件电子化情况进行了汇报。

2018-2019年，《数字哈萨克斯坦》国家规划经济效益达8025亿坚戈，为电子商务和其他领域的积极发展带来了动力，并创造了12万个工作岗位。国家规划框架下，我国对58个法案和11个法典的700多条法律条款进行了补充修改。

目前，哈萨克斯坦在联合国电子政务排行榜中位居第39位，其中“在线服务”指数中位列第26位、网络安全指数位列第40位。此外，哈萨克斯坦互联网普遍指数位列全球前茅，国内1Gb流量价格为0.49美元，而普遍率达84.2%。哈萨克斯坦居民数字知识水平达82.1%，全国83.7%公共服务通过电子形式提供，而国内注册登记的IT公司总数超过7千家。

为提高生产率和提升工业生产的现代化进程，我国正在积极落实着“工业化4.0”和“模拟数字工厂”项目。

根据会议结果，总理向与会者下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】