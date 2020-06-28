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    27日全国新增1025名新冠肺炎无症状感染者

    10:46, 28 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月28日--据哈国新冠疫情官方信息平台数据， 27日，哈萨克斯坦新增新冠病毒无症状感染者1025人。

    各地区无症状感染者数量（新增）如下：

    努尔苏丹市 - 1390 (+57)

    阿拉木图市 - 1523 (+28)

    奇姆肯特市 - 1300 (+56)

    阿克莫拉州 - 540 (+60)

    阿克托别州 - 503 (+21)

    阿拉木图州 - 1130 (+68)

    阿特劳州 - 2005 (+201)

    东哈州 - 545 (+42)

    江布尔州 - 548 (+32)

    西哈州 - 1018 (+78)

    卡拉干达州 - 2112 (+137)

    库斯塔奈州 - 382 (+14)

    克孜勒奥尔达州 - 458 (+29)

    曼格斯套州 - 502 (+45)

    巴甫洛达尔州 - 242 (+38)

    北哈州 - 616 (+63)

    突厥斯坦州 - 759 (+56)

    截至目前，哈萨克斯坦境内无症状新冠病毒感染者总数已达15573人。

    根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将单独公布无症状感染者数据 ， 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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