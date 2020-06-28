27日全国新增1025名新冠肺炎无症状感染者

哈通社/努尔苏丹/6月28日--据哈国新冠疫情官方信息平台数据， 27日，哈萨克斯坦新增新冠病毒无症状感染者1025人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1390 (+57)

阿拉木图市 - 1523 (+28)

奇姆肯特市 - 1300 (+56)

阿克莫拉州 - 540 (+60)

阿克托别州 - 503 (+21)

阿拉木图州 - 1130 (+68)

阿特劳州 - 2005 (+201)

东哈州 - 545 (+42)

江布尔州 - 548 (+32)

西哈州 - 1018 (+78)

卡拉干达州 - 2112 (+137)

库斯塔奈州 - 382 (+14)

克孜勒奥尔达州 - 458 (+29)

曼格斯套州 - 502 (+45)

巴甫洛达尔州 - 242 (+38)

北哈州 - 616 (+63)

突厥斯坦州 - 759 (+56)

截至目前，哈萨克斯坦境内无症状新冠病毒感染者总数已达15573人。

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将单独公布无症状感染者数据 ， 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：阿依波塔】