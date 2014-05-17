通用汽车再次召回270万辆维修 今年召回总数逾1100万

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网报道：通用汽车公司（GM）星期四在美宣布召回270万辆汽车，维修刹车灯可能不亮等故障。这是全美最大汽车公司自从今年初开始处理致命的点火开关危机以来，它又要应对的安全问题之一。

据《纽约时报》报道，通用汽车共发出5项召回。这是它今年2月开始处理造成13人死亡的引擎点火故障以来的最新安全行动。

这也是该公司16个月来对马里布采取的第九次行动，而过去通用汽车仅仅是向车行发出通知。《纽约时报》的分析发现，过去通用汽车一再向车行（有时也向车主）发出技术服务通知，采取临时安全措施，而不是公开召回。

到目前为止，通用汽车今年已经在美召回1110万辆汽车，要比2013年的75.8万辆增加十多倍。通用汽车在全球召回的汽车数量为1280万辆。

该公司也公布了财务损失：预计第二季度要为召回维修开支2亿美元。今年第一季度，通用汽车为召回列支13以美元，几乎全部抵消第一季度盈利。

路透社提到，因为尾灯不亮召回的型号包括雪佛莱马里布（Chevrolet Malibu）、庞蒂雅克（Pontiac G6）和土星（Saturn Aura ）。另外四项召回包括马里布、Chevy Corvette、凯迪拉克（Cadillac CTS）、卡车和SUV。