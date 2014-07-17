瑞典男子为维基百科撰写270万个条目被称最多产

哈通社阿斯塔纳7月17日报道，据环球网援引英国《每日邮报》报道，在瑞典达拉那大学任教的物理学家斯沃克•约翰逊(Sverker Johansson)可谓是一个"多产作家"，其为维基百科网站撰写了多达270万个条目，约为数据总量的8.5%。据悉，53岁的约翰逊在维基百科上为每一种已知鸟类、菌类和编目动物如蝴蝶和甲虫都创作了一小篇文章。然而，他的巨量条目因是通过计算机算法而非本人写成，这引起了一些争议。

约翰逊称，他的 Lsjbot程序可以将在网上数据库中搜索的信息转换成维基百科文章，其中三分之一的条目被上传到瑞士语版的维基百科上，其余的是用妻子的母语菲律宾语写成。他还对一些菲律宾小城镇做了记录，包括2013年遭台风尤兰达袭击的Basey，他的文章帮助人们获得该镇的地图、外貌和其他的具体信息。

评论家们则认为约翰逊使用程序制作词条的过程缺乏人类创造性，重量而不重质。德国维基百科爱好者Achim Raschka则批评说，程序编制的条目中只有一些类别信息，不含相关动物的外貌等其他重要信息。

拥有语言学、土木工程、经济学和粒子物理学文凭的约翰逊承认他的条目存在缺陷，但坚持认为它们有助于人们开阔视野，日后会对一些用户有帮助。他还说，自己所做的条目内容是有选择性的，严格避开一些有争议的领域，且目前许多条目已被专业美国人士编辑过。