世卫组织：全球护理从业人员达2790万 仍面临短缺

哈通社/努尔苏丹/4月7日 —— 据中新网消息，日前，世界卫生组织发布了《2020年世界护理状况报告》。《报告》称，全球护理从业人员已经达到2790万，但仍然面临着护士短缺问题，如果不采取措施，2030年，护士人数将比预计需求短缺570万。

据介绍，此次有191个国家为报告提供了数据，创历史新高，比2018年提供数据的国家数量高53%。

《报告》显示，全球护理从业人员为2790万人，其中专业护士1930万人。2013-2018年期间总存量增加了470万，且护理是卫生部门内最大的职业群体，约占卫生专业人员的59%。

数据显示，总计2790万护理人员中专业护士为1930万人(69%)，助理专业护士600万人(22%)，非专业护士260万人(9%)。

但《报告》也强调，目前还没有一支与全民健康覆盖和可持续发展目标相称的全球护理人员队伍。占世界人口一半的国家拥有全世界80%以上的护士。

据估计，2016年全球护士短缺达660万，2018年略微下降到590万。其中530万人(89%)的缺口集中在低收入和中低收入国家，这些国家的护士人数增长几乎赶不上人口增长，护士占人口比例仅略有提高。

部分地区卫生人力老龄化格局威胁着护理人员队伍的稳定。在全球范围内，护理人员队伍相对年轻，但各区域之间存在差异。美洲和欧洲区域护理队伍的年龄结构偏老。

刚入行护士(35岁以下)相对即将退休人群(55岁及以上)的比例较低的国家将不得不增加毕业生人数和加强留用措施，以维持获得卫生服务的机会。拥有年轻护理人员队伍的国家应加强护理人员在全国的公平分布。

《报告》强调，为了在2030年前解决所有国家的短缺问题，护士毕业生总数平均每年需要增加8%，同时提高雇用和留住这些毕业生的能力。

《报告》称，如不增加的话，按目前的趋势，到2030年，护士人数将达到3600万人，比预计需求短缺570万。短缺主要集中在非洲、东南亚和东地中海区域。与此同时，美洲、欧洲和西太平洋区域一些国家仍将面临本国定义的短缺问题。