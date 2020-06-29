世卫组织：冠状病毒病工具加速计划资金缺口达279亿美元

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织与合作伙伴今年4月发起了“2019冠状病毒病工具加速计划”，以加速开发、生产和公平分配2019冠状病毒病的疫苗、诊断工具和治疗方法。目前这一加速计划的资金缺口为279亿美元。

“2019冠状病毒病工具加速计划”由世界卫生组织总干事谭德塞、法国总统马克龙、欧洲委员会主席冯德莱恩和比尔及梅琳达·盖茨基金会共同发起，旨在汇集政府、各类卫生组织、科学家、企业、公民社会和慈善家的共同努力，以加快消除新冠大流行的速度。

世卫组织总干事谭德塞今天在日内瓦表示，所有人都有罹患2019冠状病毒病的风险，因此所有人都应能够负担得起、同时都应有权使用所有的预防、检测和治疗工具。

他说：“显然，要控制2019冠状病毒病并挽救生命，我们需要以前所未有的数量和速度得到有效的疫苗、诊断和治疗工具。”

谭德塞指出，公平获取的原则说起来很简单，但要实施起来却很复杂，它需要政府、企业、各类卫生组织、公民社会组织和社区之间的积极合作。

他说：“疫苗、诊断剂和治疗是至关重要的工具，但要真正发挥作用，它们必须与另一种必需成分——团结-——共同使用。”

谭德塞是在明天（6月27日）将举行的“全球目标：为我们的未来团结起来”运动、音乐会和峰会前夕做这番表示的。这次活动呼吁全球公民利用集体声音，为世界各地的所有人推动变革，解决全球不公正现象。世界各国的领导人、企业和慈善家将宣布新的承诺，以帮助公平分配2019冠状病毒病的测试剂、治疗药物和疫苗，并重建遭受新冠大流行打击的社区。

加速计划

“加速计划”开发的工具将使全世界受益，并通过挽救生命和减少新冠重症患者，而有助于在短期内保护卫生系统，并在全球范围内恢复全面的社会和经济活动，同时在中期促进对2019冠状病毒病的高度控制。

今天发布的计划显示了加速研发、公平分配和扩大交付的途径，力争在2021年中期之前，向中低收入国家提供5亿份测试工具，2.45亿份治疗配方；到2021年底提供20亿剂疫苗，其中10亿为中低收入国家购买。

“加速计划”要求在未来12个月内投资313亿美元。迄今为止，已获捐款34亿美元，资金缺口为279亿美元，其中迫切需要137亿美元。

四大支柱

诊断支柱由“创新诊断基金会”（FIND）和“全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金”共同领导，旨在通过公平获得简单、准确和负担得起的测试工具，拯救900万人的生命，并避免16亿人感染。有了足够的资金，这两个机构就可以将2到3种高质量的快速检测产品推向市场。

治疗支柱由“国际药品采购机制” (UNITAID)和“惠康基金会”（Wellcome Trust）领导，力求在新冠大流行的各个阶段加速开发和公平提供治疗方法。 疫苗支柱由«流行病防范创新联盟»（CEPI）、“全球免疫联盟”和世卫组织共同领导，将结合“流行病防范创新联盟”在疫苗开发和生产投资方面的领导地位、“全球免疫联盟”在革新疫苗的获取和提供方式方面的经验，以及世卫组织对法规、政策和分配的监督，确保尽快开发疫苗，以适当的数量生产疫苗而不会影响安全性，并交付给最需要的人。

卫生系统是加速器的第四大支柱，由世界银行和“全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金”牵头，并得到世卫组织的支持，旨在建立能力，例如实验室能力，对实验室和卫生人员进行培训，对卫生工作者的防护设备进行管理等。