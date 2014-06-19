乌克兰总统宣布27日将同欧盟签署准成员国协定的经济部分

哈通社阿斯塔纳6月19日电，据俄新网报道，乌克兰总统波罗申科宣布6月27日将与欧盟签署准成员国协定的经济部分。

政治部分于今年3月已签署。预计6月27日将在布鲁塞尔举行乌克兰-欧盟峰会。

波罗申科在向外交部人员介绍新外长克利姆金时表示，"双重责任（新外长）同6月27日我将在要完成签约程序的准成员国协定下面签字有关"。

波罗申科上任后立即声明，希望该国成为欧盟成员国，而与欧盟签署准成员国协定被看作是加入欧盟的前景。此外，他指出，从2015年1月1日起，要同欧盟实施免签证制度。不过，爱沙尼亚总统托马斯•伊尔维斯随后对乌克兰可能近期将加入欧盟表示怀疑。

俄外长拉夫罗夫表示，如果乌克兰同欧盟签署结盟协定，俄罗斯不会对乌实施制裁。他称，任何人都不能质疑乌克兰的选择权利，但补充道，如果乌克兰选择"同欧盟结盟，或将违背乌克兰在独联体自由贸易区框架下的一系列义务，那么乌克兰在独联体自由贸易区内获得优惠也将不再有效，而且俄罗斯同乌克兰的贸易关系将回到最惠国条款"。

俄罗斯总统普京同时表示，同欧盟结盟对乌克兰将是一个严峻考验，因为乌克兰的商品在俄罗斯市场不太可能具有竞争能力。