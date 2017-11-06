美国得州教堂枪击事件造成至少27人死亡

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据新华社消息，美国得克萨斯州南部萨瑟兰斯普林斯市一所教堂５日发生枪击事件，造成包括枪手本人在内的至少２７人死亡、多人受伤。

消息称，当地时间5日上午11时20分许，有目击者看到身着黑衣和防弹背心的枪手开车来到教堂附近，穿过马路后在教堂门口开枪，随后进入教堂向里面的人群继续开枪。当他要离开教堂时，一名当地民众抓住他的枪支并与其搏斗，枪手随后弃枪开车离开教堂。警察赶到时，枪手已在车中死亡，目前尚不清楚枪手是自杀，还是被当地民众击毙。

得州公共安全官员弗里曼·马丁在当天举行的新闻发布会上说，在教堂里面发现23具遗体，教堂外发现了2具遗体，另有1人在被送往医院途中身亡。这些死者年龄介于5岁至72岁之间。枪手的身份和动机仍在调查当中，目前只知道他是一名年轻的白人男性，当地警方和联邦调查局等多个部门已经介入调查。



据悉，正在日本访问的美国总统特朗普5日通过社交媒体向萨瑟兰斯普林斯镇民众致以慰问。他说："联邦调查局和执法人员正在枪击案现场。我会密切关注事态进展。"

萨瑟兰斯普林斯市位于美国第四大城市休斯敦以西约300公里处。2000年的人口统计数据显示，这个小城人口仅有362人。