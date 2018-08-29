塞梅市举行活动纪念核试验场关闭27周年

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 - 旨在纪念塞梅核试验场关闭27周年的"和平"集会活动29日在东哈州塞梅市核试验纪念碑前举行。

已成为惯例的"和平"集会活动的举办始于2009年8月29日。



塞梅市市长叶尔马克•萨利莫夫，日本来访学者、广岛大学教授星正治（Hoshi Masaharu），民间组织代表和塞梅市民族文化中心代表，以及各地群众超过1万人参加了今天的活动。





在集会上发表讲话的塞梅市市长叶尔马克•萨利莫夫表示，8月29日是一个对全哈萨克斯坦人而言具有不同寻常意义的日子。



他强调，27年前，纳扎尔巴耶夫总统宣布永久关闭了位于塞梅的核试验基地，这一决定至今仍令国民为之自豪。哈萨克斯坦为了和平与和谐，主动放弃了核武器，受到了世界的欢迎与支持。



"我们的目标，是将哈萨克斯坦的无核世界理念继承并宣扬开来。"他说。





广岛大学教授星正治则在讲话中指出，核试验造成的核污染，时至今日依然对人民的生命健康安全构成威胁。目前，在哈萨克斯坦开展的一系列研究工作，将为医疗卫生和环保事业的发展做出重要的贡献。



他表示，日方与塞梅医学院之间已经合作了20年的时间，双方就医疗卫生和环保领域开展了大量有效地双边合作，旨在改善核试验基地污染受害者的身体健康情况。



【编译：木合塔尔·木拉提】