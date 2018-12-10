美遭冬季风暴侵袭：近27万户断电 逾千架航班取消

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 据新华社消息，当地时间9日，冬季风暴"迭戈"袭击美国东南部，给多地带来降雪、冰雹和冬雨等恶劣天气。截至9日中午12点，美东南部地区有超过26.9万户居民断电，数千架次航班延误，上千架航班被取消。

目前，美国北卡罗来纳、弗吉尼亚和俄克拉荷马等多个州已经宣布进入冬季风暴紧急状态。在东南各地，不少地区的学校也宣布因大雪在10日停课。

9日，全美已经有超过1400架航班因冬季风暴"迭戈"而取消，其中大多数是在北卡夏洛特道格拉斯国际机场。另外还有2800多架次航班延误。多家主要航空公司表示，冬季风暴"迭戈"给航空运输带来的影响将会持续到10日或11日。

在灾情较为严重的北卡，该州州长库珀此前已经发布警告，呼吁该州居民做好准备迎接冬季风暴"迭戈"的到来。

从8日开始，"迭戈"已经在美国南部多地带来了超过10英寸的降雪。北卡罗来纳州交通部称，26号州际公路的多个路段已经关闭，并计划在9日到10日开放。目前，北卡罗来纳州的大部分地区的道路都被冰雪覆盖。

库珀说，北卡已经开放了11个避难所，其中大多数都在该州的西部。该州公路巡逻队官员表示，自8日午夜以来，警察已经对509次撞车事件和1100次服务电话做出了反应。当地交通部门也将努力保持道路畅通，清理倾倒的树木。

而在南卡罗来纳州，到9日早上，已经有不少道路被大雪覆盖并结冰。数百根电线杆也被大雪压倒，导致上万户断电约10个小时。