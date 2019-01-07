日本开始征收出境税 27年来首次新设国税

哈通社/阿斯塔纳/1月7日 -- 据共同网报道，日本7日开始向出境者每人征收1000日元（约合人民币63元）的国际观光旅客税（出境税）。日本人也属于征税对象，对于年满2岁者将在机票或船票中加上税金。为实现到2020年访日外国人增至4000万人的目标，政府将把预计2019年度达到500亿日元的税收用于振兴旅游，将多用于把集中在城市的访日游客吸引到地方的政策。日本上一次新设的永久性国税是1992年的地价税。

为在2020年东京奥运会及残奥会之前确保较多观光振兴财源，政府迄今一直加紧完善相关法制，但为避免在年初休假期间引进新税导致混乱扩大，决定从1月7日开始征收。

7日以后机票等出票的出境者是征税对象，因此即便是征税第一天7日出境的旅客，若使用当天之前发出的票则不属于征税对象。由于旅行社的旅游产品预订日和出票日不同的情况较多，各公司正在进行说明。

新税的用途为完善舒适的旅行环境、宣传日本的魅力、提升游客的满意度这3个领域。

2019年度将推进通过脸部识别缩短出入境审查时间以及海外推介等举措。提升满意度的措施主要设想对象是地方，拟重点用于打造发挥文化和自然特点的旅游资源。此外，税收还将用于改建进行与皇室有渊源的美术品等展示的皇宫"三之丸尚藏馆"。

观光厅正在统计2018年出境人数，据分析外国人约为3100万，日本人1900万左右。

此项新税旨在吸引更多外国人访日，同时因日本人在纳税者中占一定比例，所以去年国会审议中很多意见要求避免浪费税金以及用途要能让国民接受。