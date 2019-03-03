哈萨克斯坦与土耳其建立正式外交关系已满27年

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 - 1992年3月2日，哈萨克斯坦与土耳其之间正式建立了外交关系。

在此之前，1991年12月16日，土耳其宣布承认哈萨克斯坦为独立国家。



值得一提的是，土耳其是世界上首个承认哈萨克斯坦主权独立地位的国家。





哈萨克斯坦驻土耳其大使馆3月2日刊文称："哈萨克与土耳其人民在历史、语言和文化上同气连枝，拥有相似的世界观和价值观。正因如此，我们拥有足够的理由合作开展面向共同未来的事业。在27年的建交历史当中，哈萨克-土耳其之间的联系，在经贸、交通基础设施、旅游、文化、教育、国防和其他诸多领域，均取得了长足的发展，至今已经成为了全面战略合作伙伴的水平。1992年双方贸易规模为3000万美元，而今天这一数字已经达到了20亿美元的水平。"



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫2009年对土耳其进行的正式访问，使量过关系发展迈上了一个新的台阶。





在此次访问期间，哈萨克斯坦与土耳其签署了战略合作伙伴协议。





2018年，纳扎尔巴耶夫总统再次对土耳其进行了正式访问。访问框架下，两国举行了高级别战略合作委员会第三次会议。





哈萨克斯坦驻土耳其大使馆文章中指出，哈土两国在国际舞台上的立场也十分接近。哈萨克斯坦和土耳其一直支持着对方的国际主张。在联合国、伊斯兰合作组织、欧洲安全与合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、经济合作组织等国际组织框架下，两国合作关系不断发展。阿斯塔纳和平进程成功证明了自身在国际安全稳定机制中的重要贡献和地位。在哈萨克斯坦和土耳其的倡议下，共同成立了被视为拉近突厥系国家关系的重要政治组织突厥议会。



哈驻土大使馆称："如今的哈萨克斯坦与土耳其，同属于欧亚空间备受尊重的重要成员。我们相信，哈萨克-土耳其关系，将在基于双方国家利益的道路上不断发展，走上新的高峰。"





【编译：木合塔尔·木拉提】