意大利中部地震遇难人数升至281人

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据新华社消息，截至当地时间26日晚间，意大利中部地震造成的死亡人数已升至281人。

意大利民防局最新数据显示，地震造成列蒂省阿马特里切221人死亡。阿库莫利和特龙托河畔阿尔夸塔死亡人数仍维持在11人和49人。

目前搜救人员已在震区废墟中救出238人，在临时安置点安置2100人。

意大利民防局表示，在受灾最为严重的阿马特里切仍有15人失踪。尽管已临近地震"救援黄金72小时"最后时限，救援工作仍在紧张进行。

阿马特里切市市长彼得罗齐当天对媒体说，进出该市的两座主要桥梁中的一座桥梁因当天清晨的4.8级余震而成为危桥，已经被迫封闭。他表示，他现在"十分担心"另一座桥梁也会垮塌，这将造成进出该市的救援通道被彻底切断。

意大利总理伦齐当天宣布8月27日为全国哀悼日，公共场所降半旗。他表示将积极组织受灾地区重建工作，让重建后的城镇既安全又保留传统。

另据安莎社报道，意大利政府宣布将增加赈灾资金。欧盟也宣布将拨款支持意大利灾后重建。

当地时间24日凌晨，意大利中部拉齐奥大区列蒂省发生6.0级地震，此后邻近地区又发生5.4级地震。此外，罗马、那不勒斯等地也记录有地震发生。