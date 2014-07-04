28岁车臣分子晋升为伊拉克叛军二号人物

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据中新网报道，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIL)壮大的过程中，吸纳了一批各国的伊斯兰极端主义者。近日频频代替ISIL首领巴格达迪亮相的28岁军事指挥官希沙尼，正是生于格鲁吉亚的车臣人，显示车臣武装分子在叙利亚和伊拉克战场上的"影响力"。

希沙尼原本是ISIL在叙利亚的军事指挥官，最近更可能已升为总指挥官，接替上月在摩苏尔战斗中阵亡的安巴里，成为仅次于巴格达迪的组织二号人物。



在ISIL日前发放的片段中，希沙尼站在一批戴面罩武装分子前，扬言要消除伊拉克和叙利亚之间的边境。



有媒体称，长达4年的叙利亚内战吸引了全球极端武装分子，估计有一万名外国人在当地作战，但以长年与俄罗斯对抗的车臣人最为善战。俄罗斯联邦安全局博尔特尼科夫去年10月表示，目前有500名来自俄罗斯等周边国家的武装分子在叙利亚参战。



希沙尼生于格鲁吉亚的车臣人聚居地，曾加入格鲁吉亚军队，后因病退伍。2010年他因非法藏械入狱，获释后前往土耳其，去年起在叙利亚露面，曾率领手下在叙东部发动袭击。



由于"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"武装的领袖巴格达迪甚少露面，其军事总指挥官会被外界视为重要的二号人物。