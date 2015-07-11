哈萨克斯坦将成立专家委员会调查“潘菲洛夫28勇士”实伪

哈通社阿斯塔纳7月11日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）作为卫国战争时期苏联战功卓著的步兵师，潘菲洛夫师的英勇战绩享誉全世界，莫斯科保卫战中，该师28名勇士阻击德军坦克，壮烈牺牲的事迹更是家喻户晓，被载入史册。

但最近俄罗斯媒体爆出潘菲洛夫师28勇士的英勇事迹系人为编造的不实消息，这引起社会的热议，受到了潘菲洛夫师的诞生地——哈萨克斯坦的高度关注。俄罗斯媒体是根据俄联邦国家档案馆列出的资料得出的这一结论。档案馆的资料显示，根据苏联当局1947年对"潘菲洛夫师28勇士"调查结果，当时的新闻报道与现实不符，报道该事迹的战地记者有作假之嫌。

对于"潘菲洛夫师28勇士"是否是人造的问题，哈萨克斯坦副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫10日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布上表示，政府将对这一问题进行专题讨论，如果需要还将成立专家委员会专门调查这一事件。

教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫表示，潘菲洛夫师28勇士事迹的真假问题已经超越教育领域，涉及历史等众多问题。因此，教科部和文化体育部将联合研究这一问题。

潘菲洛夫师以其第一任师长潘菲洛夫（1893-1941）命名。1941 年 7-8 月间，在阿拉木图市组建。番号为第三一六步兵师，下辖 3 个步兵团和 1 个炮兵团。编入西北方面军。同年10月中旬调人西方方面军）属第十六集团军，参加莫斯科会战。在沃洛科拉姆斯克地域，抗击扑向莫斯科的德军。11 月 16 日在杜博谢科沃车站附近，28名勇士阻击德军坦克壮烈牺牲，以潘菲洛夫式英雄载入史册。18 日师长潘菲洛夫少将阵亡。根据国防委员会决定，该师被授予"近卫红旗潘菲洛夫师"称号。1944 年又以解放列日察再获"列日察师"称号。全师在卫国战争中共有 1.4 万余人立战功，33 人获苏联英雄称号 。（编译：吴然）