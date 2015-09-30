全球竞争力报告出炉 中国保持第28位

哈通社阿斯塔纳9月30日电 据新华网报道，总部位于日内瓦的世界经济论坛30日发布《2015－2016年全球竞争力报告》，中国名列第28位，与去年持平，仍是全球主要新兴市场中最具竞争力的经济体。

该年度报告对全球140个经济体在促进生产力发展与社会繁荣方面的"全球竞争力指数"进行考量与排名，其中瑞士连续第七年位列榜首。报告认为瑞士经济表现出强大的风险抵御能力，并帮助该国成功渡过经济危机的冲击。排在二至五位的依次为新加坡、美国、德国和荷兰。 针对中国此次在竞争力指数上的表现，本次报告撰写人之一奥利弗•卡恩对新华社记者说，中国的经济基础总体来说非常强健，具体说来，中国在普及基础教育、公共卫生、投资基础设施等领域表现出较高水平，保证了一个相对稳定的宏观经济环境。这些成果不仅对于中国未来成长为一个全球制造业中心有重要意义，而且也是未来中国发展建设的宝贵资产。但报告同时建议，中国若要在全球排名中继续向上攀登，需进一步向可持续发展的经济模式转型。 从区域来看，报告认为，尽管面临诸多挑战和显著区域内差异，亚洲经济体的竞争力整体向好，新加坡、日本、中国香港仍稳定在全球十强行列，而印度则停止了连续五年的下滑势头，上升至第55位。 在欧洲，融资渠道仍是各经济体必须共同面对的威胁，也是释放投资的最大障碍。2014年，西班牙、意大利、葡萄牙和法国的竞争力都获得大幅提升，受债务危机困扰的希腊则仍排在第81位。 报告认为，极具竞争力的经济体在面对全球性经济危机时表现出超凡的抵御和复苏能力，而其他一些经济体，尤其是一些新兴市场的竞争力在危机之后表现乏力，报告分析它们或在下一次全球性经济动荡中陷入更深重、长期的困境。 世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯•施瓦布认为，"第四次工业革命正在加速催生全新的行业与经济模式，与此同时，这也导致一些现有行业和模式的快速衰落。要在新的经济环境中保持竞争力，需要特别重视促进生产力增长的关键要素，比如人才与创新。" 自1979年以来，世界经济论坛每年发布一份全球竞争力报告，竞争力排名基于2004年引入的全球竞争力指数，该指数由制度、基础设施、宏观经济环境、商品市场效率等12个类别的指标组成。2011年10月，该机构宣布调整竞争力评价方式，引入可持续发展因素，将"可持续发展竞争力指数"作为竞争力排名的重要衡量标准。