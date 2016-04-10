上合组织地区反恐怖机构理事会第28次会议在乌兹别克斯坦举行

哈通社阿斯塔纳4月10日电 据上合组织消息，8日，上海合作组织地区反恐怖机构理事会第二十八次例行会议在乌兹别克斯坦塔什干市举行，哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦代表团出席会议。

会议总结过去一年地区反恐怖机构框架下打击恐怖主义、分裂主义和极端主义"三股势力"的合作情况，通过了《关于地区反恐怖机构理事会提交元首理事会的2015年工作情况报告》，并就下一步开展务实合作达成一系列重要共识。



各方决定，本组织成员国主管机关将继续举行联合反恐演习和边防联合行动，应对国际恐怖组织跨境威胁，采取去极端化联合措施。地区反恐怖机构将举行上海合作组织成员国与观察员国打击国际恐怖主义和极端主义第四次研讨会，并将与有关国家和国际组织加强合作，共同应对新威胁和新挑战。



会议积极评价了地区反恐怖机构执委会过去阶段所做工作，还就完善上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域法律基础问题通过了一系列决议。会议商定，上海合作组织地区反恐怖机构理事会第二十九次会议将于2016年9月在哈萨克斯坦阿拉木图市举行。