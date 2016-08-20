第28届世界大学生冬季运动会奖牌设计出炉

哈通社阿斯塔纳8月20日电 第28届世界大学生冬季运动会将于2017年1月29日在阿拉木图开幕。20日，在阿拉木图召开的大冬会筹备工作委员会议宣布，第28届世界大学生冬季运动会奖牌设计正式出炉。

据了解，奖牌设计根据本届运动会的文化背景，印有哈萨克族手工艺文化中常见的民族装饰图案。奖牌材质为金属合金，双面彩色雕刻，正面印有FISU的标志，以及赛事的举办时间和举办地，背面印有大冬会标志，设计具有古典风格。奖牌由哈萨克斯坦造币厂制成。

政府副总理达丽哈•纳扎尔巴耶娃、文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪、阿拉木图市市长包尔詹•拜别克等官员出席会议。



纳扎尔巴耶娃要求阿拉木图市政府尽快确立大冬会开幕式、闭幕式和火炬传递仪式的具体活动方案，以及赛事日程安排等事宜。



2011年11月29日，国际大学生体育联合会宣布2017年第28届世界大学生运动会将在阿拉木图举办。举办时间为2017年1月29日至2月8日。哈萨克斯坦是中亚第一个举办冬季大学生运动会的国家。

据介绍，届时将有来自55个国家超过2000名运动员参加运动会。比赛期间将有3000余名哈国内外志愿者参与到活动中来。预计此次大运会将吸引超过3万名国外贵宾和游客。（编译：金桥）



