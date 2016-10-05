纳扎尔巴耶夫与普京一同观看电影《潘菲洛夫28勇士》

哈通社阿斯塔纳10月5日电 据总统府新闻局消息，4日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳与俄罗斯总统普京一同观看电影《潘菲洛夫28勇士》。两国总统表示，潘菲洛夫的英名将永远在卫国战争的历史中流传。

该影片是根据俄罗斯作家亚历山大•别克的纪实小说《沃洛科拉姆斯克公路》拍摄的，主要讲述了苏联英雄包尔江•莫穆什吾勒和潘菲洛夫28勇士的英雄事迹。



潘菲洛夫师组建于阿拉木图，在二战最艰苦的时期参加了莫斯科保卫战，1941年成功阻挡了正在向莫斯科方向移动的敌方坦克部队。



俄罗斯文化部部长弗拉基米尔•梅津斯基向两国总统介绍了潘菲洛夫师中哈萨克、俄罗斯、乌克兰勇士的英勇事迹。



梅津斯基称，潘菲洛夫师能够在最终取得胜利是因为该师是由众多英勇无惧的勇士组成。这些勇士并不是专业的军事人员，而是应征入伍的普通公民，但他们却成功阻止了敌军坦克部队。



该影片讲述的故事发生在1941年秋季。据历史记载，1941年11月16日由潘菲洛夫将军率领的苏军316步兵师成功守住了杜博谢科沃车站，并阻击了向莫斯科移动的德军坦克部队。



电影《潘菲洛夫28勇士》的主要拍摄地点为圣彼得堡和伊万诺沃，在片尾展示了位于阿拉木图市的潘菲洛夫28勇士纪念公园。（编译：金桥）