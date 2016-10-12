第28届世界大运会火炬点燃仪式将于明年年初在阿斯塔纳举行

哈通社彼得罗巴甫尔10月12日电 第28届世界大学生冬季运动会筹备委员会副主任海拉特•毕克诺夫12日在彼得罗巴甫尔市举行的大运会筹备工作新闻发布会上说，第28届世界大学生冬季运动会火炬点燃仪式将于2017年1月25日在阿斯塔纳举行，届时纳扎尔巴耶夫总统将出席仪式并亲自点燃主火炬。

毕克诺夫介绍说，截止目前，55个国家已确认参加第28届大运会，参赛国家和地区数量有望创造纪录.。

毕克诺夫说："2011年共有52个国家参加在土耳其举行的大运会，当时创下大运会历史上参赛国最多记录，而2017年将有55个国家的近2000名运动员参赛，同时大运会预计将吸引超过3万名外国贵宾和游客，招募3000多名志愿者，将向全球80个国家和地区进行直播，预计全球将有10亿观众收看赛事。"



毕克诺夫说，世界大学生运动会是全世界青年展示能力的舞台，更是心灵交流、增进友谊的纽带。28届世界大学生冬季运动会火炬点燃仪式将于2017年1月25日在阿斯塔纳举行，结束阿斯塔纳的启动仪式和传递活动后，将继续在彼得罗巴甫尔德实体传递，并于29日传递至举办地阿拉木图。



毕克诺夫说，12月16日将公布火炬手名单。（编译：金桥）