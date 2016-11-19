《潘菲洛夫28勇士》首映式在阿拉木图举行 导演称影片将免费提供网络下载

哈通社阿斯塔纳 -- 苏联卫国战争莫斯科保卫战胜利75周年之际，备受关注的卫国战争大片《潘菲洛夫28勇士》18日在阿拉木图市举行首映典礼。

首映仪式得到了哈俄两国官方和民间的大力支持，多位政界要员和演艺界明星到场支持。



影片编剧、监制及联合导演安德烈•沙罗珀在首映式上接受记者采访时表示，哈萨克斯坦和俄罗斯合拍战争影片《潘菲洛夫28勇士》将在影院公映结束后，免费上传至互联网。届时，全球观众可通过网络自由观看和下载这部精彩的战争历史巨作。



导演称，这部影片在拍摄过程中，得到了网民的大力资助，影片经费中来自网民的捐款和众筹项目的比例相当高。







"因此，公映结束后，影片将免费上传至互联网，供所有网民下载使用。"他说。



该片自2009年开始筹拍，耗资200万美元（其中约6万4千美元来自独联体和欧洲国家网民捐款）。



在影片资金筹集过程中，哈萨克斯坦和俄罗斯文化部均给予了大力支持。



剧组主要演员来自哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰等国。







其中，2013年阿拉木图欧亚电影节"最佳男演员"得主、哈萨克斯坦演员阿扎玛特•尼格马诺夫饰演主角之一。而通过著名导演阿罕•萨塔耶夫动作电影《清理者》一举成名的吉尔吉斯演员阿吉兹•贝谢纳利耶夫，也参演本片。



电影《潘菲洛夫28勇士》剧情梗概：1941年秋季，卫国战争进入最为艰难的时刻，德军势如破竹，一路挺进至据莫斯科仅两小时路程的沃洛科拉姆斯克一带。由潘菲洛夫将军率领、组建于阿拉木图的苏联红军第316师1075团2连4排的28名官兵，坚守杜博谢科沃交叉路口，以血肉之躯，阻挡住了数倍于己的德军装甲部队发动的攻击。







苏军316师，又称为潘菲洛夫师，为苏联红军在苏德战争后组建的一支部队，成员多数为哈萨克人；莫斯科战役开始后，316师由哈萨克苏维埃社会主义共和国调迁至莫斯科。

值得一提的是，在公映之前，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京曾在阿斯塔纳共同观看这部影片，并对影片做出了高度的评价。



【编译：木合塔尔·木拉提】